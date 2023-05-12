У ЄС назвали цифри можливих втрат ЗСУ у війні із рф

https://racurs.ua/ua/n182958-u-ies-nazvaly-cyfry-mojlyvyh-vtrat-zsu-u-viyni-iz-rf.html

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З початку російського військового вторгнення Україна втратила 13 тис. убитими та 35 тис. пораненими.

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Такі дані нібито є у документі дипломатичної служби ЄС, повідомляє видання Euractiv.

Видання зазначає, що згідно з «напівофіційною оцінкою», поданою в документі, втрати збройних сил України становлять 13 тис. убитими та 35 тис. пораненими.

У документі також зазначається, що за оцінками США, Київ втратив 17,5 тис. осіб. Загалом від 124 тис. до 131 тис. українських військових стали інвалідами, загинули або зникли в ході військових дій.

Російські втрати українські офіційні особи оцінюють 185 тис. убитими та 555 тис. пораненими, згадується у документі.

За визнанням західних дипломатів і військових чиновників, оцінки втрат часто цитуються західною розвідкою і в повідомленнях ЗМІ. Але наразі майже неможливо отримати офіційне підтвердження цих цифр від обох сторін конфлікту.

Так колишній голова військового комітету ЄС генерал Клаудіо Граціано заявив Euractiv, що повні втрати росії «ймовірно, стануть відомими лише після закінчення війни».

У будь-якому разі, це буде одна з кровопролитних воєн на території Європи, — сказав генерал.

Напередодні в інтерв’ю BBC президент Володимир Зеленський заявив, що українське військове керівництво вирішило не озвучувати цифри втрат ЗСУ у війні з росією.