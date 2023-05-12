Американські спецпризначенці розповіли нові деталі бою проти росіян у Сирії в 2018 році

https://racurs.ua/ua/n182959-amerykanski-specpryznachenci-rozpovily-novi-detali-bou-proty-rosiyan-u-syriyi-v-2018-roci.html

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Американські спецпризначенці розповіли нові деталі бою проти ПВК «Вагнер» під Хашамом у 2018 році.

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Тоді, у ніч з 7 на 8 лютого, у бою за завод з переробки природного газу «Коноко» на східному березі річки Єфрат сталося одне із нечисленних прямих зіткнень американців та росіян.

Поспілкуватися з трьома учасниками подій вдалося виданню The War Horse.

«Мілітарний» пише, що загальні сили найманців рф, які наступали, американці оцінили на рівні батальйону — приблизно 500 бійців та 27 одиниць техніки.

Наступ розпочався з обстрілу території заводу — працювали танки, міномети й артилерія. Частину артилерійських засобів росіян знищив ракетами БПЛА MQ-1 Predator. Після цього американське командування намагалося зв’язатися з росіянами, щоб домовитися про припинення атаки. Однак рф заперечила свою участь у штурмі.

Найманцям протистояла американська група Сил швидкого реагування (QRF — Quick reaction force), яка складалася з бійців морської піхоти та «зелених беретів» чисельністю менш як 50 осіб, та неназвана кількість союзних підрозділів з Сирійських демократичних сил.

Американські спецпризначенці мали у своєму розпорядженні кілька Oshkosh M-ATV та MRAP на базі вантажівки неназваної моделі. Бойові машини були озброєні бойовими модулями з дистанційним управлінням з кулеметами калібру 12,7×99 (.50 BMG).

Ворожій піхоті вдалося підійти на відстань менш як 1 км, але її знищували вогнем з кулеметів.

Далі в наступ пішли всі 10 танків. В американців не було протитанкових засобів.

Згідно з новими даними, вирішальну роль у розгромі асадитів та російських найманців відіграли дві пари ударних гелікоптерів AH-64 Apache. Саме з повітря вдалося знищити 9 із 10 танків та шість гармат ворожої бронегрупи.

Американські спецпризначенці вважають, що тієї ночі росіяни втратили близько 350 бійців убитими. Нагадаємо, Служба безпеки України оприлюднила імена 50 з них. Натомість жоден американець не був поранений під час бою.