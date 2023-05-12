Британський Vogue випустив номер, написаний шрифтом Брайля

https://racurs.ua/ua/n182966-brytanskyy-vogue-vypustyv-nomer-napysanyy-shryftom-braylya.html

Ракурс

Британський журнал Vogue у травні 2023 року вперше у своїй історії випустив номер, написаний шрифтом Брайля, що дозволяє читати навпомацки.

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Також травневий номер представлений у форматі аудіовипуску.

У травневому номері Vogue опубліковані матеріали, присвячені людям з особливостями зі сфери мистецтва, моди, спорту, а також громадською діяльністю. Під час роботи над номером, пояснюється в редакційній статті, було прийнято рішення про випуск аудіоверсії та журналу зі шрифтом Брайля.

На сайті Vogue можна послухати аудіоверсію журналу або безплатно скачати номер, написаний шрифтом Брайля, для подальшого друку на спеціальному пристрої. Також Vogue обіцяє безплатно надіслати журнал зі шрифтом Брайля читачам, які залишили заявку на сайті, у яких офіційно підтверджено інвалідність зору.

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