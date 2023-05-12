Ракурсhttps://racurs.ua/
Каїр ігнорує звернення США - Москва перекидає через Єгипет зброю до України
Каїр ігнорує звернення США — Москва перекидає через Єгипет зброю до Україниhttps://racurs.ua/ua/n182969-kayir-ignoruie-zvernennya-ssha-moskva-perekydaie-cherez-iegypet-zbrou-do-ukrayiny.htmlРакурс
Єгипет, другий за величиною одержувач військової допомоги США у світі, проігнорував прохання Вашингтона закрити повітряний простір для російських військових літаків.
.
Як пише Wall Street Journal, у зв’язку з цим у росіян все ще зберігаються «лазівки» з перекидання зброї з Сирії на тлі підготовки України до контрнаступу.
Після введення Туреччиною, Йорданією та Іраком обмежень у 2022 році російським літакам, які прямують до Сирії, довелося пролітати до 2 тис. додаткових миль. Але Єгипет полегшив «важку долю» російським окупантам і надав їм у користування власний повітряний простір.
Згідно з даними польотів, протягом двох тижнів наприкінці квітня та початку травня в Сирію та з Сирії було здійснено не менш як сім російських військових рейсів. Також у квітні, вказують записи, було здійснено щонайменше два рейси вантажного Ан-124 з півдня росії до Сирії, а потім назад до Чорноморського регіону, поблизу окупованого Криму. Ан-124 досить великий, щоб перевозити машини і навіть танки, — зазначає видання.
У квітні повідомлялося, що Єгипет після переговорів з американськими високопосадовцями у березні призупинив план таємних поставок ракет росії і натомість вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України.
Про це писала Washington Post з посиланням на раніше невідомі документи американської розвідки.
Єгипет схвалив продаж 152-мм та 155-мм артилерійських снарядів США для їхньої подальшої передачі Україні. Невідомо, чи було здійснено такі поставки, але видання називає це «очевидною дипломатичною перемогою адміністрації Байдена».
У документі йдеться, що Єгипет мав намір використовувати свої потужності з виробництва зброї для України як важіль для отримання передової військової техніки США, у тому числі винищувачів F-35 і ЗРК Patriot.
У першому документі від 17 лютого йдеться, що Єгипет наприкінці січня і на початку лютого зробив кроки по таємному постачанню ракет росії, зокрема, встановив на них ціну і запланував закупівлі для виробництва.
Ключові зміни, що стосуються угод купівлі-продажу нерухомого майна
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...