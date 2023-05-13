У Миколаєві російські виродки поцілили в хлібозавод і дитсадок

https://racurs.ua/ua/n182981-u-mykolaievi-rashysty-pocilyly-v-hlibozavod-i-dytsadok.html

Ракурс

У Миколаєві російські виродки у ніч проти 13 травня поцілили в хлібозавод і дитсадок.

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Сьогодні вночі, о 1.23, ворог здійснив обстріл Миколаєва, за попередньою інформацією ударними дронами іранського виробництва Shahed-136/131. Через влучення боєприпасів пошкодження зазнав п’ятиповерховий житловий будинок та зруйновано двоповерхову будівлю на підприємстві. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на обох обʼєктах, які були оперативно ліквідовані підрозділами ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Троє людей постраждали, — ідеться в повідомленні ОВА.

Як розповів мер Сєнкевич, два «прильоти» припали на територію дитячого садка та підприємство.

Ідеться про Миколаївський хлібзавод, який постачає хлібом Миколаїв і Херсон. Там немає військових. Техніка, яка постачає людей хлібом, дуже понівечена. Це може позначитися на логістиці хліба в Миколаєві і Херсоні, — сказав мер.

Дитсадок якраз готували до відкриття. Там теж не було військових.

Альона Ракова, керівниця хлібзаводу, повідомила, що доки надзвичайники розбирають завали, працівники готуються випікати хліб. На підприємстві вже відновили електропостачання, працюють газовики.