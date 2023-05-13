Офіс Зеленського прокоментував падіння літаків та вертольотів у росії

Падіння літаків та вертольотів у росії. Фото:

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Падіння літаків та гелікоптерів армії рф у брянській області росії прокоментували на Банковій.

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На території росії зараз починається «контрСВО» і з часом воно лише буде збільшувати обсяги, а росіяни все більше будуть вбивати один одного. Про це 13 травня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив під час телемарафону.

Вони щиро вважають, що мали повне право атакувати нашу територію, а коли це починається у них, то вони питають: «А нас то за що?» — зазначив він.

Російська пропаганда тим часом повідомила, що окупанти могли втратити гелікоптер радіоелектронної боротьби Мі-8МТПР-1. На таких гвинтокрилах окупанти встановлюють спеціальне обладнання комплексу активних перешкод «Рычаг-АВ». Ці вертольоти могли забезпечувати удари російського бомбардувальника Су-34 керованими авіабомбами по Чернігівській області.

Нагадаємо, внаслідок падіння двох гелікоптерів Мі-8 та літаків Су-34 і Су-35 у брянській області рф загинули дев’ятеро російських військових.