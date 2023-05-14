Названо переможця Євробачення 2023 року. Фото:

https://racurs.ua/ua/n183007-final-ievrobachennya-2023-nazvano-peremojcya-yake-misce-posila-ukrayina-video.html

Ракурс

Пісенний конкурс Євробачення 2023 року завершився в англійському Ліверпулі.

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У фіналі виступили 26 учасників. Серед них 20 переможців двох півфіналів і музиканти з країн-засновників конкурсу — Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини. Розпочалося шоу із вибухового виступу гурту Kalush Orchestra з хітом «Stefania». Родзинкою цього відео стала поява принцеси Уельської Кейт Міддлтон.

Результати Євробачення 2023 свідчать, що перемогла представниця Швеції — співачка мароккансько-берберського походження Loreen з піснею Tattoo, яка дуже схожа на пісню української співачки Міки Ньютон «В плену».

Loreen виграла цей пісенний конкурс вже вдруге, вперше вона перемогла у 2012 році піснею Euphoria. Саме учасниці від Швеції Україна віддала максимум голосів — 12 балів. Співачка в сумі набрала 583 голоси.

Переможниця Євробачення згодом розповіла про свої відчуття після перемоги та про те, що її пов’язує з Україною.

Я багато була в Україні, мала багато шоу, я люблю її людей. І мені боляче дивитися на те, що зараз діється, мені дуже шкода, — зазначила вона.

Друге місце посіла Käärijä з Фінляндії, а третє — Noa Kirel з Ізраїля.

Україна у цьогорічному пісенному конкурсі посіла шосте місце. Разом з тим TVORCHI виконував пісню Heart of Steel, у якій розповідається про силу духу та незламність українців. Цей виступ підкорив серця глядачів, які називають його одним з найемоційніших на цьогорічному Євробаченні.

Також тернопільський дует 13 травня зробив заяву про російських окупантів, які пізно ввечері обстріляли їхнє рідне місто Тернопіль та інші населені пункти України. Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні свою реакцію на ракетні атаки опублікували в Instagram.

За 10 хвилин перед виступом читаємо, як наше рідне місто атакують, — зазначили артисти.

Нагадаємо, до фіналу Євробачення вийшов гурт Let 3 з Хорватії, який виконав пісню «Mama ŠČ!». Деякі глядачі побачили у ній пародію на олександра лукашенка, оскільки соліст гурту виступав із наклеєними вусами. Інші вважали, що це пародія на володимира путіна, оскільки один з учасників Let 3 виніс на сцену муляжі ядерних боєголовок.