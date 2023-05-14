Наслідки атаки на Тернопіль. Фото: Андрій Єрмак

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Нічна російська ракетна атака на Тернопіль призвела до пошкодження та руйнування дачних будинків.

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Ворог бив по місту, коли український гурт TVORCHI з Тернополя виступав у фіналі Євробачення. Станом на ранок 14 травня відомо про двох постраждалих осіб. Про це очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у Telegram та опублікував фото наслідків атаки.

У МВС додали, що 13 травня близько 22.35 ворог завдав ракетного удару по Тернополю. Уламки ракети влучили в складські приміщення, що призвело до пожежі. Двоє людей дістали поранення.

А о близько 5.00 обласний центр був вдруге атакований ворогом. Внаслідок вибухів, імовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.

У Новобаварському районі Харкова внаслідок ударів теж є руйнування. Як повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури, будівлю гуртожитку та багатоквартирний житловий будинок.

Також під удар потрапило селище Золочів, яке ворог атакував з С-300. Дві російські ракети влучили в землю між житловими будинками. В оселях вибито вікна, зруйновано два гаражі, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські окупанти атакували Україну з різних напрямків. Ворог запускав ударні дрони Shahed-136/131, ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі та крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс. У Повітряних силах ЗСУ заявили про знищення трьох ракет та 25 БПЛА різних типів.