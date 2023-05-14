рф не може створити оперативний резерв. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n183019-rf-ne-moje-stvoryty-operatyvnyy-rezerv-cherez-brak-dosvidchenyh-soldativ-rozvidka.html

Ракурс

Армія російської федерації відчуває брак досвідчених військових.

.

На початку повномасштабного вторгнення в Україну було створене об'єднане угруповання військ рф, яке, ймовірно, складалося з понад 200 тис. військових, які організовані у 70 бойових полків та бригад, розділених на п’ять груп військ. Ці підрозділи були оснащені сучасними автомобілями та проводили регулярні тренування. Про це йдеться у новому Міністерства оборони Великої Британії.

Однак через понад рік бойових дій ситуація змінилася. Основні ударні групи країни-агресора зараз в основному складаються з погано навчених мобілізованих резервістів. Крім того, зс рф зараз все більше залежать від застарілого обладнання.

Проблем окупантам додає й те, що багато їх підрозділів сильно недоукомплектовані. Саме тому зараз ворог проводить лише дуже прості піхотні операції.

Розвідка Великої Британії має сумніви, що рф зможе створити боєздатний резерв та зможе ефективно координувати широкомасштабні воєнні дії на довгій лінії фронту в Україні.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що російська диктатура намагається відстрочити нову хвилю обов’язкової мобілізації в росії й тому військові вербувальники націлюються на робітників-мігрантів із Центральної Азії в росії для війни проти України.