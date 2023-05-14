ЗСУ ліквідували двох російських полковників. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n183020-zsu-likviduvaly-dvoh-rosiyskyh-top-komandyriv-v-ukrayini.html

Ракурс

Два російські топ-командири загинули в Україні. Окупантів ліквідували на Донбасі.

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На Бахмутському напрямку «вантажем 200» став заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи євген бровко. Загарбник загинув начебто під час відбиття атаки Збройних сил України. Про це 14 травня заявило міністерство оборони росії, передають пропагандистські ЗМІ рф.

Сайт «Миротворець» стверджує, що бровко упродовж 2014−2017 років воював проти сил АТО на Донбасі.

Також, за ствердженням російської пропаганди, став «двухсотим» командир 4-ї мотострілецької бригади в’ячеслав макаров. Він командував воєнними злочинцями рф в районі населеного пункту іванівське.

Ця 4-та бригада входить до складу 2-ї лугансько-сєвєродонецького армійського корпусу рф. Його створювали на основі батальйонів бойовиків самопроголошеної ЛНР.

Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україні загинули вже близько 198 тис. 880 російських солдатів, офіцерів та найманців приватних військових компаній. Також ЗСУ знищили 3 тис. 756 танків, 7 тис. 325 бойових броньованих машин різних типів, 3 тис. 116 одиниць артилерійських систем, 6 тис. 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.