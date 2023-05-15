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Атака по Тернополю - пожежу на складах допомагав гасити робот
Атака по Тернополю — пожежу на складах допомагав гасити робот (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183041-ataka-po-ternopolu-pojeju-na-skladah-dopomagav-gasyty-robot-video.htmlРакурс
Вогнеборці ліквідували пожежу в складських приміщеннях Тернополя за допомогою роботизованої системи пожежогасіння.
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14 травня підрозділи ДСНС ліквідували пожежі у двох складських будівлях. Їхня загальна площа склала 400 кв. м. Склади загорілися після російських обстрілів міста.
До гасіння зокрема рятувальники залучили й тактичного робота Magirus Wolf R1. Він уже не перший раз доводить свою ефективність при ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
За допомогою пульта керування оператор перебуває на безпечній відстані від робота та осередку пожежі.
Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня російські виродки завдали ракетного удару по місту Тернопіль. Відбулося влучання уламків ракети в складські приміщення, що і призвело до пожежі.
Підрозділам ДСНС України у Тернопільській області вдалося ліквідувати займання. Двоє людей отримали поранення, їм надається вся необхідна медична допомога.
О 5.00 місто було вдруге атаковане ворогом. У результаті вибухів, імовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі.
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