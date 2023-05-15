Молдова починає вихід зі структур СНД

https://racurs.ua/ua/n183046-moldova-pochynaie-vyhid-zi-struktur-snd.html

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Уряд в Кишиневі ініціював процес виходу зі структур СНД — Співдружності незалежних держав.

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Про це на брифінгу повідомив голова парламенту Молдови Ігор Гросу. Рішення було ухвалено після обговорень із президентом та урядом.

Через 30 років стало зрозуміло, що присутність Республіки Молдова в структурах СНД не допомогли нам вирішити придністровський конфлікт, не допомогли вивести російську армію з нашої території, не захистила нас від хворобливих економічних ембарго в найскладніші часи — ембарго на вино та агропродовольчі товари, не захистило нас від енергетичного шантажу посеред зими, а також не захистило країни-учасниці від військових нападів, війни та незаконної окупації суверенних територій. її території та вбивши її громадян, ця організація вже не може називатися Співдружністю, — наводить слова Гросу телеграм-канал уряду.

Міжпарламентська Асамблея СНД працює над приведенням національних законів у відповідність до міжнародних договорів, прийнятих у рамках організації. Після початку вторгнення росії в Україну Кишинів зупинив свою роботу в органах СНД та повідомив про намір вийти зі співдружності.