Нічна атака на Київ — рф використала дрони, крилаті і балістичні ракети

https://racurs.ua/ua/n183076-nichna-ataka-na-kyyiv-rf-vykorystala-drony-krylati-i-balistychni-rakety.html

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Росія здійснила «виняткову за щільністю» атаку на Київ, з одночасним використанням дронів, крилатих та балістичних ракет. На територію зоопарку в Шевченківському районі столиці впали уламки збитої ракети. Уламки інших ракет виявили у Дарницькому, Оболонському і Солом’янському районах столиці.

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У Соломʼянському районі загорілося нежитлове приміщення та кілька автомобілів. У Дарницькому районі уламки ракет також пошкодили два транспортні засоби.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Телеграм.

Вибухи в Києві. Кілька — в Соломʼянському районі. А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. У Соломʼянському районі, попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, ушкоджена будівля площею 200 кв. м. Рятувальники працюють на місці. У Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети, пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. За попередньою інформацією, в Соломʼянському районі — троє потерпілих. В Оболонському, де впали уламки, постраждалих немає. У лісопарковій зоні в Дарницькому районі впали уламки БПЛА, без загоряння, — написав Кличко.

За попередньою інформацією начальника КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно із застосуванням безпілотників, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу, — наголосив Попко.

Найбільше пошкоджень внаслідок падіння уламків зафіксовано у Солом’янському районі.

Нагадаємо, минулої ночі у Києві пролунала низка гучних вибухів, спрацювала ППО.