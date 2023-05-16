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Ракурс
В окупованому Токмаку пролунали вибухи — Федоров

В окупованому Токмаку пролунали вибухи — Федоров

16 тра 2023, 10:58
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В окупованому Токмаку Пологівського району Запорізької області пролунали вибухи 16 травня.


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Про це сьогодні повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

У Токмаку гучно. Мешканці повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому місті. Чекаємо подробиць від Генштабу, — вказав Федоров.

Джерело: Ракурс


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