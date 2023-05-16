В окупованому Токмаку пролунали вибухи — Федоров

https://racurs.ua/ua/n183084-v-okupovanomu-tokmaku-prolunaly-vybuhy-fedorov.html

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В окупованому Токмаку Пологівського району Запорізької області пролунали вибухи 16 травня.

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Про це сьогодні повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.