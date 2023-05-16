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У 120 млн доларів обійшла росії нічна атака на Київ
У 120 млн доларів обійшла росії нічна атака на Київhttps://racurs.ua/ua/n183087-u-120-mln-dolariv-obiyshla-rosiyi-nichna-ataka-na-kyyiv.htmlРакурс
Нічна ракетна атака окупаційної армії росії по Україні коштувала щонайменше 119,08 млн дол.
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Про це пише «Економічна правда» за даними командування Повітряних сил Збройних сил України.
У ніч на 16 травня ворог випустив по Україні:
шість ракет аеробалістиних ракет «Кинджал»;
дев’ять крилатих ракет «Калібр»;
три балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);
шість ударних безпілотників Shahed-136/131;
три безпілотники типу «Орлан», SuperCam.
За даними Forbes, ракета «Калібр» коштує 6,5 млн дол., тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.
Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн дол. і вище, загальна вартість шести пусків — 60 млн дол.
Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. В середньому, шість дронів-камікадзе коштували 280 тис. дол.
Російський безпілотник «Орлан-10» оцінюється у 100 тис. дол. Відтак, три дрони коштували ще 300 тис. дол.
Загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 16 травня коштували 119,08 млн дол.
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