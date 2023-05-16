У 120 млн доларів обійшла росії нічна атака на Київ

https://racurs.ua/ua/n183087-u-120-mln-dolariv-obiyshla-rosiyi-nichna-ataka-na-kyyiv.html

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Нічна ракетна атака окупаційної армії росії по Україні коштувала щонайменше 119,08 млн дол.

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Про це пише «Економічна правда» за даними командування Повітряних сил Збройних сил України.

У ніч на 16 травня ворог випустив по Україні:

шість ракет аеробалістиних ракет «Кинджал»;

дев’ять крилатих ракет «Калібр»;

три балістичні/зенітні ракети (тип уточнюється);

шість ударних безпілотників Shahed-136/131;

три безпілотники типу «Орлан», SuperCam.

За даними Forbes, ракета «Калібр» коштує 6,5 млн дол., тобто загальна вартість випущених снарядів вночі становить 58,5 млн дол.

Гіперзвукова ракета Х-47 «Кинджал» може коштувати від 10 млн дол. і вище, загальна вартість шести пусків — 60 млн дол.

Іранські ударні безпілотники Shahed-136/131, згідно з інформацією у відкритих джерелах, коштують від 20 тис. дол. до 50 тис. дол. за одиницю. В середньому, шість дронів-камікадзе коштували 280 тис. дол.

Російський безпілотник «Орлан-10» оцінюється у 100 тис. дол. Відтак, три дрони коштували ще 300 тис. дол.

Загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні у ніч на 16 травня коштували 119,08 млн дол.