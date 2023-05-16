ЦРУ зняло ролик для росіян

https://racurs.ua/ua/n183093-cru-znyalo-rolyk-dlya-rosiyan-video.html

Ракурс

Центральне розвідувальне управління США запустило інформаційну кампанію з вербування росіян. Американське відомство оприлюднило соціальний ролик, в якому розповідається про те, що воєнні злочинці у кремлі штовхають рф у прірву та влаштовують геноцид.

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Раніше ЦРУ оприлюднило інструкцію для тих громадян рф, хто бажає безпечно зв’язатися із ЦРУ.

ЦРУ хоче знати правду про росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте. Ми високо цінуємо і поважаємо людей, готових спілкуватися з нами. Захищати всіх, хто з нами працює, по всьому світу — це наш професійний обов’язок. Ви військовий офіцер? Ви працюєте у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій або маєте справу з людьми, які цим займаються? У вас є інформація про економіку або вище керівництво РФ? Зв’яжіться з нами. Можливо, люди навколо вас не хочуть чути правду. Ми — хочемо, — йдеться у повідомленні ЦРУ.