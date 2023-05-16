НАБУ затримало голову Верховного суду Князєва — йому готують підозру

https://racurs.ua/ua/n183096-nabu-zatrymalo-golovu-verhovnogo-sudu-knyazieva-yomu-gotuut-pidozru.html

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Керівництво НАБУ 16 травня під час брифінгу офіційно підтвердило затримання голови Верховного суду Всеволода Князєва та ще одного фігуранта справи про корупційну схему у судовій гілці влади. Представникам Феміди готують підозри.

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Затримання повʼязані з рішеннями суду на користь олігарха Костянтина Жеваго у справі про Полтавський гірничозбагачувальний комбінат. За даними слідства, він домовився з керівником одного з адвокатських обʼєднань передати хабар керівництву суду, щоб вони ухвалювали «потрібні» рішення.

Зараз уже на цей час є особи, затримані за підозрою у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Ми будемо звертатися до Вищої ради правосуддя з певними клопотаннями про забезпечення заходів кримінального провадження щодо голови суду… На цей час затримано голову Верховного Суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб і їхньої причетності до кримінального правопорушення, — вказали у САП.

Підозру Князєву станом на 12.00 ще не вручили, Кримінальний процесуальний кодекс дає на це 24 години. Повідомлення про підозру готується і буде вручено, додав прокурор САП.

Слідчі дії з суддями Верховного суду і посередниками у цій схемі ще тривають. Кошти вилучено.

Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що це — найбільш резонансна справа в історії роботи НАБУ та САП і найбільше викриття в судовій гілці влади.

Нагадаємо, прес-служба Жеваго відкидає всі звинувачення у причетності до хабаря. 15 травня НАБУ спіймало Князєва на хабарі в майже 3 млн дол.