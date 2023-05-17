Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Захисники України за добу ліквідували 610 рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

Понад 200 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)

17 тра 2023, 08:49
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 200 тис. 590 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб. Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 771 танк;
  • 7 тис. 365 бойових броньованих машин;
  • 3 тис. 166 одиниць артилерійських систем;
  • 562 одиниці РСЗВ;
  • 318 одиниці засобів ППО;
  • 308 літаків;
  • 294 гелікоптери;
  • 2 тис. 748 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 982 крилаті ракети;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 417 одиниць спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів