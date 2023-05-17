Захисники України за добу ліквідували 610 рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n183119-ponad-200-tys-rashystiv-vje-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 200 тис. 590 рашистів.

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За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб. Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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