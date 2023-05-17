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Захисники України за добу ліквідували 610 рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
Понад 200 тис. рашистів вже ліквідували захисники України (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n183119-ponad-200-tys-rashystiv-vje-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 200 тис. 590 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 610 осіб. Про це сьогодні, 17 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 771 танк;
- 7 тис. 365 бойових броньованих машин;
- 3 тис. 166 одиниць артилерійських систем;
- 562 одиниці РСЗВ;
- 318 одиниці засобів ППО;
- 308 літаків;
- 294 гелікоптери;
- 2 тис. 748 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 982 крилаті ракети;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 67 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 417 одиниць спеціальної техніки.
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