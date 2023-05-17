Зеленський відреагував на мирну ініціативу країн Африки. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n183132-zelenskyy-vidreaguvav-na-myrnu-iniciatyvu-krayin-afryky.html

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Мирну ініціативу країн Африки щодо завершення повномасштабної війни росії проти України привітав український лідер Володимир Зеленський.

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Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса 13 травня під час телефонної розмови розповів Зеленському про намір відвідати Україну в складі місії від кількох держав Африки. Президент привітав таке рішення африканських лідерів. Про це 16 травня речник президента Сергій Никифоров заявив у коментарі «Українській правді».

Володимир Зеленський готовий прийняти високих гостей в Україні, вислухати їхні пропозиції, розповісти про українську формулу миру та запросити приєднатися до її реалізації, — заявив він.

Нагадаємо, 16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що країни Африки запропонували нову ініціативу, щоб завершити війну рф проти України. Глава Південно-Африканської Республіки зазначав, що посередниками мирної ініціативи готові стати Єгипет, Південна Африка, Уганда, Сенегал, Замбія та Республіка Конго.

Джерело: «Українська правда»