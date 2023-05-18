Рашисти намагалися обдурити українську ППО і завели перед обстрілом усі ракетоносії у пункти базування

https://racurs.ua/ua/n183160-rashysty-namagalysya-obduryty-ukrayinsku-ppo-i-zavely-pered-obstrilom-usi-raketonosiyi-u-punkty.html

Ракурс

Росіяни перед ракетною атакою у ніч на 18 травня намагалися обдурити українських військових, адже перед обстрілом усі ворожі ракетоносії були заведені у пункти базування.

.

Перед цією атакою усі ракетоносії були заведені у пункти базування та не перебували в акваторії. Безпосередньо перед завданням удару надводний ракетоносій вийшов у зону пуску на чергування у Чорне море та випустив «Калібри», — зазначила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Вона переконана, що рф такими обстрілами намагається здобувати хоча б якісь «перемоги», бо на лінії фронту це не вдається, аби була можливість робити штучні звіти про те, куди вони влучають та що вражають.

Вони вишукують такі об'єкти, які, на їхній короткохвильовий мозок, здаються їм базами чогось, — додала Гуменюк.

Нагадаємо, у ніч проти 18 травня українська ППО знищила 29 з 30 російських ракет. Влучання по Одещині не підтвердилося. Там на промислове підприємство впали уламки збитої над морем ракети.