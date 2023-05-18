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ЗСУ взяли у полон російських морпіхів
ЗСУ взяли у полон російських морпіхів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183171-zsu-vzyaly-u-polon-rosiyskyh-morpihiv-video.htmlРакурс
Воїни Збройних сил України полонили двох солдатів окупаційної армії росії. Йдеться про представників підрозділу морської піхоти російського війська.
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Про це повідомляє 18 травня Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ».
Нагадаємо, сьогодні 3-тя Окрема штурмова бригада ЗСУ заявила про успішний наступ на позиції загарбників рф на західних околицях Бахмута. Захисники України створили там плацдарм для подальшого контрнаступу ЗСУ. Ширина смуги прориву склала 2 км, а глибина — 700 м. Попередньо, в окупантів щонайменше 50 «200-х» та до сотні «300-х».
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