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Білорусь будує лінію «зубів дракона» за 20 км від кордону з Україною
Білорусь будує лінію «зубів дракона» за 20 км від кордону з Україною (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n183180-bilorus-buduie-liniu-zubiv-drakona-za-20-km-vid-kordonu-z-ukrayinou-foto.htmlРакурс
На території білорусі за 20 кілометрів від кордону з Україною почали будувати оборонну лінію — так звані «зуби дракона».
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Про це 18 травня повідомляє «Беларускі Гаюн».
За даними моніторингової групи, лінія протитанкових укріплень з’явилася за 10 км від міста Гомель, неподалік траси М8 у напрямку кордону з Україною.
Окрім цього, зовсім поруч із «зубами дракона» тривають будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, фортифікаційних споруд.
«Беларускі Гаюн» нагадав, що сьогодні вранці на засіданні парламентської асамблеї проросійської ОДКБ маріонетка кремля олександр лукашенко назвав контрнаступ Збройних сил України «дезінформацією» і заявив, що «жодного „наступу“, на його погляд, немає і бути не може».
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