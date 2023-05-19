Стали відомі подробиці нічної атаки по Україні. Фото:

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Протиповітряна оборона України збила більшість повітряних цілей, якими росія сьогодні атакувала українські міста.

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У ніч на 19 травня 2023 року ворог атакував Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами «Shahed-136/131» та крилатими ракетами «Калібр» з кораблів у Чорному морі. Були зафіксовані пуски 22 БПЛА та шести ракет. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Однак силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань «Центр», «Захід» та «Південь» було знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.

У Кривому Розі вночі були зафіксовані влучання у приватне промислове підприємство. Постраждала 64-річна жінка, її госпіталізували у важкому станi. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram повідомив, що суттєвих руйнувань зазнали цехи, було знищене обладнання. Вибухи також призвели до виникнення пожеж, зокрема загоряння сталося у чотириповерховій адмінбудівлі. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Гриміли вибухи й у Львові. Міський голова Андрій Садовий й Telegram повідомив, що він пролунав близько 4.00. Попередньо відомо, що ціллю ворога був об'єкт критичної інфраструктури міста, а атака здійснювалася БПЛА типу «Шахед».

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram повідомив, що тривога була затяжною, але на території регіону не було зафіксовано. Працювало ППО.

Нагадаємо, з початку травня російські окупанти вдесяте атакували Київ з повітря. Уночі 19 травня ворог кількома хвилями запускав у бік столиці дрони-камікадзе Shahed, які всі були збиті силами ППО.