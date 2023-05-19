Нардепку від “Слуги народу” та групи Разумкова підозрюють у неправдивому декларуванні - забула про недобудову у котеджному містечку

https://racurs.ua/ua/n183206-nardepku-vid-slugy-narodu-ta-grupy-razumkova-pidozruut-u-nepravdyvomu-deklaruvanni-zabula-pro.html

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Незадекларований будинок за 1,8 млн грн став причиною цікавості правоохоронців до нардепа Ольга Саладухи.

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НАБУ та САП повідомили їй про підозру. Антикорупційні органи вважають, що народна депутатка внесла неправдиві відомості до декларації за 2020 рік.

Зокрема, вона повідомила, що придбала земельну ділянку у передмісті Києва, однак умисно приховала інформацію про розташовану на ній недобудовану двоповерхову житлову будівлю вартістю майже 1,8 млн грн.

НАЗК вказало на ці порушення, але у виправленій декларації вказаний об'єкт незавершеного будівництва не з’явився.

НАБУ і САП почали розслідування і здобули докази того, що на момент придбання земельної ділянки будинок площею 170 кв. м вже був зведений. Тому його треба було задекларувати.

НАБУ у своїй офіційній інформації не уточнює прізвища, однак ЗМІ та Центр протидії корупції пишуть, що йдеться про народну депутатку від фракції «Слуги народу» Ольгу Саладуху. Вона у 2021 році увійшла до так званої групи екс-спікера Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика».

Вона у 2020 році придбала земельну ділянку площею 780 кв. м на Київщині, однак приховала, що на ній розташований недобудований будинок вартістю майже 3,18 млн грн.

На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і САП почали розслідування. Детективи здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений.