Україна тренує підрозділи і будує баржі для форсування Дніпра

https://racurs.ua/ua/n183220-ukrayina-trenuie-pidrozdily-i-buduie-barji-dlya-forsuvannya-dnipra-wp.html

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Україна тренує підрозділи для форсування Дніпра.

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Про це повідомляє Washington Post. За інформацією видання, тренування відбуваються двічі на тиждень з використанням катерів та понтонних мостів. Також повідомляється, що Київ почав будувати баржі для перевезення важкого озброєння.

Щоночі на півдні України, на Херсонщині, солдати сідають у невеликі шлюпки, щоб переправитися через Дніпро та наблизити бій до російського ворога. Розтягнутий водний шлях із російськими та українськими військами, розташованими на протилежних берегах, є найбільш непорушним фронтом війни, перешкодою для транспортування військ і припасів. Але оскільки Київ готується до довгоочікуваного контрнаступу, атака на східний берег річки може стати єдиним місцем, де росіян можуть застати зненацька, — пише газета у великому репортажі з України 19 травня.

З американськими журналістами спілкувався командувач оперативного угруповання військ Херсонщини генерал Михайло Драпатій. Він нагадав, що в історії війн і військового мистецтва є чимало прикладів подолання водної перешкоди — річкового або морського десанту.

Створюються певні умови для того, щоб Дніпровський бар'єр не тільки заважав нам, але й допомагав нам виконувати поставлене завдання. Якщо будуть відповідні умови, ми будемо рухатися вперед, — розповів Драпатій.

Інтриги щодо того, де відбуватиметься українська контратака найближчими тижнями, зосереджені навколо Запорізької області, де українські війська, проводячи штурм з суші, ймовірно, спробують вибити російських окупантів з міста Мелітополь та зламати так званий сухопутний міст, що з'єднує росію з окупованим Кримом, де росія має кілька стратегічних військових баз.

Україна також може продовжити контратаку на сході, де вона нещодавно здобула перемоги навколо міста Бахмут, яке довго перебувало в облозі.

Ці сценарії є більш вірогідними, але українці також тихо перевіряли свою здатність переправлятися через Дніпро та тренували підрозділи, як провести можливу річкову висадку.

Україна використала тактику несподіванки у своїх інтересах під час масштабного, швидкого контрнаступу восени 2022 року. Як і зараз на Херсонщині, росіяни залишили найслабше на той час угруповання сил у районі Харкові, розраховуючи, що українці наступатимуть деінде.

WP пише, що атака через річку може бути такою ж несподіваною і також принести великі територіальні здобутки. У Херсонській області на східному березі річки перебуває приблизно 40 тис. російських військових, зазначив Драпатій.

Відновлення контролю там аналогічно порушить сухопутний коридор і розташує українські сили біля кордону з Кримом — це мета Києва, який пообіцяв повернути собі окупований росіянами півострів.

За словами Драпатія, українські спецпризначенці вже переправлялися на східний берег річки для рейдових дій уздовж берега, але стабільних плацдармів українці поки що не мають. Російські позиції знаходяться приблизно за 5 км від берега річки. Тому українцям потрібно відкинути їх щонайменше ще на 10 км, щоб вивести Херсон, розташований на західній стороні, за межі артилерійської зони.

Активними діями на тих ділянках ми намагаємося не тільки показати свою присутність, але й змусити ворога нервувати, — сказав Драпатій.

Російські війська відступили із західного берега Дніпра в листопаді, коли українські війська потрапили в зону удару по мостових переходах, загрожуючи потрапити в пастку для окупаційних військ, які не матимуть можливості дістатися до своїх опорних пунктів з іншого боку. Росіяни вирішили відвести свої сили на східний берег і підірвати будь-які мости позаду них. Це залишило українців без очевидного шляху для продовження штурму.

Зараз через річку щодня перелітають артилерійські снаряди та безпілотники, заряджені вибухівкою, бій переходить на дистанцію, а українські десантники двічі на тиждень тренуються для форсування Дніпра як на човнах, так і понтонно-мостовим шляхом, сказав Драпатій. Україна також почала будувати баржі, які можна було б використовувати для транспортування важкого озброєння через річку.

Можливо, я оптиміст, але я вірю в те, що настане час, коли нам потрібно буде налагодити логістику, сказав Драпатій.

Одним-двома-трьома понтонними мостами ми не зможемо розв’язати питання, тому ми будемо залучити все, що в наших силах, включно з армійською авіацією, і ми над цим питанням працюємо і готуємося.

Виклики залишаються: в українців поки що немає плацдарму, і будь-яка спроба створити його негайно стане ціллю російської артилерії.