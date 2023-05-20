Дружина "Редіса" розповіла, як живуть командири "Азова" в Туреччині

https://racurs.ua/ua/n183239-drujyna-redisa-rozpovila-yak-jyvut-komandyry-azova-v-turechchyni.html

Ракурс

Вони не на курорті, а на закритому режимному об'єкті, — дружина «Редіса» розповіла, як живуть командири «Азова» в Туреччині

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Я зараз живу в ситуації, коли мені жінки полонених просто можуть писати, навіть погрожувати, мовляв, «твій чоловік — на курорті». Це неправда. Вони на закритому режимному об'єкті. Навіть ми не знаємо, де конкретно. Вони не на курорті і не на морі. У них є певний режим, регламентовані дзвінки, розклад. Вони не зазнають тортур, як в росії, але, тим не менше, вони не повністю на свободі. Ми всі розуміємо, що, якби вони залишилися в полоні довше в тих умовах, то сталися б невідворотні процеси з їхнім станом, — зазначила в розмовы з «Укрінформом» засновниця Асоціації сімей захисників «Азовсталі» Катерина Прокопенко, дружина бійця «Редіса».

Прокопенко запевнила, що бійці мають доступ до інформації, вони в курсі усього, що робиться в Україні. Разом із тим вона розповіла, що керівники «Азову» відмовилися від того, щоб їх відвідували рідні, назвавши це «чоловічою військовою солідарністю» — вони хочуть морально бути на рівні зі своїм рядовим складом.

Українці дізналися про Прокопенко під час героїчної оборони Маріуполя. Її чоловік, Герой України Денис «Редіс» Прокопенко, керував маріупольським гарнізоном та разом із побратимами міцно обороняв завод «Азовсталь», після чого потрапив у російський полон, а звідти був інтернований до Туреччини. Катерина спільно з іншими сім‘ями створила Асоціацію родин захисників «Азовсталі» та зробила все, щоб оборонці вижили.

У Києві 20 травня до річниці наказу про вихід військових Маріупольського гарнізону із «Азовсталі» відбулася хода «Чекаємо додому героїв Маріуполя».