Винищувач F/A-18 розбився на авіаційній базі в Іспанії

https://racurs.ua/ua/n183246-vynyschuvach-f-a-18-rozbyvsya-na-aviaciyniy-bazi-v-ispaniyi-video.html

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Винищувач F/A-18 Hornet розбився на авіаційній базі в Іспанії. Інцидент стався у суботу, 20 травня, на авіабазі Сарагоса.

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Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії. Військові заявили, що винищувач мав «деякі проблеми».

Момент з падінням винищувача і вибух на землі було опубліковано у соціальних мережах.

Як видно на відео, літак розбився під час виконання показового польоту. Льотчик встиг катапультуватися. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували. Наразі життю пілота нічого не загрожує.

Сьогодні вранці на авіабазі Сарагоса сталася аварія за участю F-18 із 15 авіакрила (Ala 15). Пілот успішно катапультувався, і літак упав у межах периметра бази, — йдеться у повідомленні.

«Мілітарний» пише, що командування повітряних сил Іспанії вже давно наполягає на отриманні нових винищувачів п’ятого покоління, але модель досі не підтверджена. Повітряні сили Іспанії в рамках програми переозброєння Halcon 2 планують замінити свої EF-18M.

EF-18A — багатоцільовий літак, який виготовляли для військово-повітряних сил Іспанії на основі Mc Donnell Douglas F/A-18. Програма переозброєння передбачає отримання 25 винищувачів Eurofighter Typhoon та невідому кількість неназваних моделей винищувача п’ятого покоління.