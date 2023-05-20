З 2035 року автомобілі на викопному паливі в країнах "Групи семи" не випускатимуть

https://racurs.ua/ua/n183250-z-2035-roku-avtomobili-na-vykopnomu-palyvi-v-krayinah-g7-ne-vypuskatymut.html

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«Група семи» (G7) підтвердила намір перейти з 2035 року до беземісійних нових авто. Це означає, що з того моменту автомобілі на викопному паливі в країнах «Групи семи» не випускатимуть.

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Країни «Групи семи» (G7) вирішили активізувати боротьбу зі змінами клімату з метою утримати підвищення середньої температури на планеті на позначці 1,5 градуса Цельсія. Про це йдеться в комюніке саміту лідерів G7 у Хіросімі.

У документі наголошується, що країни G7 не відмовляються від мети домогтися нульових викидів парникових газів до 2050 року.

Йдеться також про відмову від випуску нових автомобілів на викопному паливі. Дедлайн такого рішення — 2035 рік. Після цього усі автівки, що продаються в країнах G7 будуть або цілком електричними, або гібридами, або використовували паливо з нульовим рівнем викиду вуглекислого газу.

Крім того, до 2030 року антропогенні викиди метану в світі мають бути скорочені щонайменше на 30% порівняно з рівнем 2020 року.

У G7 вважають за можливе знизити до 2035 року автомобільні викиди у своїх країнах на 50%. Також лідери найбагатших демократій світу переконані, що до 2030 вдасться довести частку беземісійних автомобілів у світі до понад 50%.

Інструментами такої екологічної політики будуть просування відповідної інфраструктуру і сталі види палива з нульовим викидом вуглецю, включно зі сталими видами біопалива та синтетичними видами палива.

В комюніке саміту G7 ухвалено про щорічні перевірки досягнутих результатів.