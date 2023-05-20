Суд у Гаазі відповів Кремлю на оголошення свого прокурора в розшук

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Міжнародний кримінальний суд (МКС), який видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна, відреагував на оголошення росією розшук його прокурора Каріма Хана.

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У заяві МКС зазначається, що суд вважає такі заходи неприйнятними, тому і надалі буде «неухильно виконувати свій законний мандат із забезпечення відповідальності за найтяжчі злочини, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти загалом».

МКС твердо підтримує свій персонал та посадових осіб і закликає всі держави-учасниці та зацікавлені сторони Римського статуту активізувати свої зусилля для захисту суду та його персоналу, а також забезпечити його спроможність надалі виконувати свій незалежний мандат.

Нагадаємо, 18 травня МВС росії оголосило в розшук прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі Каріма Хана, який видав ордер на арешт путіна.

Згідно з інформацією у картці, прокурор МКС розшукується за статтею Кримінального кодексу, проте за якою саме — не вказано.

У березні Слідчий комітет Московії повідомив, що порушив кримінальну справу проти Хана, а також суддів Томоко Акане (Японія), Розаріо Сальваторе Айтали (Італія) та Серхіо Херардо Угальде Годінеса (Коста-Ріка). СКР побачив у діях представників МКС, які видали ордер на арешт путіна, склад злочину за статтею «Притягнення явно невинного до кримінальної відповідальності».