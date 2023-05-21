Бої під Бахмутом. Фото: ГУР

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Російське командування перекидає додаткові резерви на Бахмутський напрямок, а це може свідчити про провал наступальної операції противника.

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Станом на зараз триває оборонна операція українських захисників, фортеця Бахмут тримається. Ворог надсилає підкріплення на цю ділянку, але всі найкращі підготовлені резерви російської армії вже були використані під час повномасштабного вторгнення. Про це представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов заявив у коментарі «Укрінформу», передає прес-служба ГУР.

Зараз ворог має вже не той склад армії, який був у лютому 2022 року. А перекидання резервів окупантів під Бахмут значить про те, що ці підрозділи не будуть використані на інших напрямках.

За словами Юсова, розрекламований російський зимовий наступ звівся до операцій на кількох напрямках без результатів. А кампанія по Бахмуту стала для росіян абсолютно провальною.

Зрештою, стояли перед ними чергові завдання після багатьох провалів — до кінця березня окупувати український Донбас. Це не вийшло і було провалено. До 9 травня окупувати Бахмут — зараз ми бачимо, що ситуація складається іншим чином, коли представники окупантів публічно говорять про те, що їм доводиться відступати, — наголосив представник ГУР.

Раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram повідомила, що українські захисники взяли Бахмут в напівоточення, щоб дає змогу знищувати окупантів.

А президент Володимир Зеленський під час прес-конференції в Японії заявив, що Збройні сили України продовжують виконувати важливе завдання в Бахмуті. Армія рф не контролює місто.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на полях G7 в Японії заявив, що втрати російської федерації у боях за Бахмут склали 100 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

Джерело: «Укрінформ»