Бійці ССО влаштували «сафарі» на окупантів. Фото: Сили спецоперацій ЗСУ

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Сили спеціальних операцій продовжують свою якісну та професійну роботу на фронті.

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Зокрема, в Мар’їнці Донецької області на російських загарбників українські військові влаштували «полювання». Ворога ліквідовували за допомогою безпілотника. Про це командування ССО Збройних сил України 21 травня повідомило в Facebook.

Окупанти намагалися сховати у зруйнованих будинках місцевих мешканців, але від Сил оборони ворогу не втекти. Оператори Сил спецоперацій виявили ворога, а потім дронами атакували його.

Як відомо, Мар’їнка залишається одним з епіцентром боїв на Донбасі. Російські загарбники після багаточисельних невдалих спроб захопити місто, практично знищили його з артилерії та авіації. Через постійні обстріли в Мар’їнці не залишилося вцілілих будинків.

Нагадаємо, бійці підрозділу ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку за 20 травня виконали понад 1 тис. вогневих завдань. Вони знищили три роти противника та низку техніки росіян, а відео своєї роботи опублікували в мережі.