Армія рф обстріляла Харківщину та Херсонщину. Фото: ОПУ

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Російські загарбники завдали нових ударів по Харківській та Херсонській областях.

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У понеділок, 22 травня, під обстрілом опинився Куп’янськ на Харківщині. Поранень зазнали двоє жінок 76-ти та 53-х років, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості. Через обстріл в місті пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та цивільна інфраструктура. Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Також російські вороги обстріляли Станіслав на Херсонщині. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram повідомив, що загинув 45-річний чоловік, який під час атаки займався ремонтом покрівлі раніше пошкодженого будинку. Один з уламків снаряда потрапив йому в серце, через що він загинув на місці. У Станіславі внаслідок обстрілів пошкоджені чотири житлові будинки.

Також село Кізомис й надалі потерпає від ударів російської авіації. Минулої ночі ворог скинув на населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Один будинок було зруйновано вщент, а ще два — пошкоджено.

Нагадаємо, 21 травня російська армія ракетами із зенітно-ракетних комплексів С-300 обстріляла село Циркуни Харківського району. Одна з ворожих ракет влучила в землю, ще одна пошкодила приватний житловий будинок. Постраждав мирний мешканець.