Суд оголосив вирок диверсанту російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці

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Суд оголосив вирок диверсанту російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці. Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ).

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Контррозвідники СБУ затримали його у жовтні 2022 року у результаті багатоетапної спецоперації на Одещині.

Серед вилученого у ворожого диверсанта — понад 3 кг тротилу, протитанкова міна і підривачі.

За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому найвищу міру покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній посадовець карного розшуку лінійного підрозділу розформованої міліції на Одеській залізниці.

Після початку повномасштабного вторгнення він був завербований представником ГРУ для проведення розвідувально-підривної діяльності в регіоні.

За вказівкою агресора, він збирав інформацію про перевезення військової техніки, озброєння, боєприпасів і паливо-мастильних матеріалів на окремих ділянках Одеської залізниці.

Отримані відомості планував передати російській воєнній розвідці для підготовки вибухів на ключових логістичних шляхах Сил оборони на південному напрямку.

Для виконання ворожого завдання зловмисник встановив поблизу залізничної колії у передмісті Одеси дві дистанційні фотопастки. Ці спеціальні пристрої дозволяли йому відстежувати переміщення рухомого складу в режимі реального часу та отримувати відповідні фото через мобільний додаток.

Для конспірації російський агент постійно змінював зовнішність та канали зв’язку зі своїм російським куратором. Також він використовував документи, оформлені на підставних осіб, зокрема паспорт громадянина України.

Співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували злочинні дії і затримали його під час налаштування пристрою дистанційного спостереження за маршрутом залізничного транспорту.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.