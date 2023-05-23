Російських студентів вербують на службу в армії за контрактом

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Ракурс

У російських вишах та коледжах проходять зустрічі з представниками Міноборони та військових комісаріатів, під час яких студентам пропонують укласти контракт про проходження військової служби.

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Минулого тижня такі зустрічі проходили у середніх спеціальних навчальних закладах. Зокрема — у Тульському економічному коледжі, Рязанському технологічному коледжі, Мурманському коледжі економіки та інформаційних технологій, Владивостоцькому суднобудівному коледжі.

Розмови організовані як профорієнтаційні заходи. Студентам останніх курсів чи випускникам розповідають, як влаштовано службу за контрактом, скільки можуть заробляти контрактники, на які пільги можуть претендувати.

Раніше аналогічні заходи проходили у вишах. У березні з представниками міноборони зустрічалися студенти Інституту інформаційних технологій, математики та механіки Університету Лобачевського в Нижньому Новгороді. Метою зустрічі було названо «підвищення престижу ЗС рф».

Дізнався про зустріч від старости, а вона від деканату, — розповів Бі-бі-сі студент, один із її учасників. — Вирішив сходити, бо вважаю, що робота з державою, робота на державу чи служба державі — практично найкраща перспектива з можливих, а на зустрічі розповідали саме про це".

Розмова тривала близько півгодини. Представники Міноборони дали зрозуміти, що місця служби визначатиме відомство. Тема «спеціальної військової операції», як у росії вимагають називати війну з Україною, і служба на територіях, які російська влада оголосила новими регіонами, на зустрічі не порушувалася, розповів співрозмовник Бі-бі-сі.

У подробиці ніхто не вдавався, бо якщо з’явилося бажання, то треба йти у військкомат, де всі розкажуть і покажуть у фарбах та подробицях, — описав він.

На сайті «Служба за контрактом» міноборони рф зарплата вказана тільки для службовців у зоні спеціальної військової операції — від 204 тис. рублів на місяць (залежно від військового звання, посади та вислуги років).

Тим, хто одноразово підписав контракт на строк від року і більше обіцяє виплатити ще 195 тис. рублів. Про виплати службовцям в інших регіонах у розділі про грошове забезпечення не йдеться.

Аналогічна зустріч минулого тижня відбулася в Іркутському державному університеті шляхів сполучення. Наприкінці березня для студентів Кубанського державного технологічного університету організували бесіду з представниками військових комісаріатів Краснодарського краю.

Подібні заходи проходили до війни. Проте останнім часом міноборони розширила кількість навчальних закладів, де проходить агітація.

Крім того, з’явилися нестандартні способи вербування на війну. Бі-бі-сі писала про те, як підрозділи бюджетної компанії «Житловик» розміщують оголошення про пошук «охоронців» — насправді кандидатам пропонували укласти контракт для участі у війні в Україні.

Віднедавна в росії підписати контракт на військову службу тепер можна й одразу після закінчення школи — у квітні Держдума ухвалила поправки, які дозволяють надходити на службу 18-річним випускникам. У деяких школах розпочалася агітація, учням роздавали листівки «Служба за контрактом — гідне майбутнє" з контактами Міноборони.