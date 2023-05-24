Офіційної відмови немає - Гайдай про призначення послом у Казахстані

Сергій Гайдай, фото: Луганська ОДА

https://racurs.ua/ua/n183360-oficiynoyi-vidmovy-nemaie-gayday-pro-pryznachennya-poslom-u-kazahstani.html

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Сергій Гайдай, колишній очільник Луганської ОВА, стверджує, що немає офіційної відмови Казахстану щодо призначення його послом у цій країні.

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Про це він заявив у виданню «Суспільне», коментуючи появу у ЗМІ повідомлень, що Казахстан не погодив його призначення.

Це повна маячня. Річ у тому, що ніякої офіційної відмови немає. Це просто або вигадки «Дзеркала тижня», в чому я маю сумніви, бо навіщо їм це, або це просто замовна стаття, от і все, — наголосив він.

Мої документи там так і залишаються. Якщо агреман прийде, отже це погодження, якщо не прийде, тоді це тема для обговорень, або для заміни кандидата. Але поки що ніхто кандидата замінювати не планує і відмови немає, — додав Гайдай.

Водночас у казахстанській службі «Радіо Свобода» повідомили, що МЗС Казахстану відмовилося коментувати повідомлення ЗМІ щодо погодження Гайдая.

З огляду на конфіденційний характер зазначеної процедури, ми не маємо права коментувати інформацію, опубліковану з посиланням на неназвані джерела, — зазначили у прес-службі МЗС країни.

Прес-секретар МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, посилаючись на міжнародну практику та конвенцію в галузі дипломатичного права, наголосив, що сторона, котра приймає, має право відмовити у погодженні представленої кандидатури без пояснення причин.

Це рішення не можна розцінювати як недружній акт, — зазначив він, додавши, що казахстанська сторона зберігає прихильність до розвитку «багатопланових дружніх» відносин з Україною.

Нагадаємо, нещодавно видання «Дзеркало тижня» з посиланням на власні джерела повідомило, що Казахстан відмовився надати агреман (згоду на прийняття особи як глави дипломатичного представництва) Гайдаю. За інформацією видання, казахська сторона дала зрозуміти, що хотіла б бачити послом професійного дипломата.

Джерело: «Суспільне», «Радіо Свобода»