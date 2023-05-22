Казахстан не погодив призначення колишнього начальника Луганської ОВА послом

https://racurs.ua/ua/n183317-kazahstan-ne-pogodyv-pryznachennya-eks-nachalnyka-luganskoyi-ova-poslom-zmi.html

Ракурс

Казахстан не погодив призначення колишнього начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая

.

«Дзеркало тижня» з посиланням на джерела інформує, що Казахстан відмовився надати агреман (згоду на прийняття особи як глави дипломатичного представництва) Гайдаю.

Казахська сторона «м'яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла б бачити послом України в Казахстані професійного дипломата.

Раніше Київ робив запит щодо кандидатури колишнього очільника ОВА.

Попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Однак президент Володимир Зеленський був змушений звільнити його з посади в жовтні минулого року після незадоволення Астани та істерики Москви, яка вимагала від Казахстану негайної висилки українського дипломата з країни.

Така реакція була викликана інтерв’ю українського посла місцевому блогеру, в якому він заявив про росіян наступне:

Намагаємося вбити їх якнайбільше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям.

Нагадаємо, амбасадорка Олеся Ілащук, призначена попри відсутність досвіду, почала роботу в Болгарії наприкінці березня. Її було призначено на посаду у грудні 2022 року указом президента Володимира Зеленського.

Це призначення викликало суспільний резонанс, оскільки раніше вона не працювала ні на дипломатичних посадах, ні на держслужбі, а позиціонувала себе як фахівчиню із сексології і дорогоцінних прикрас.

У МЗС України зауважили, що Ілащук має усе необхідне для успішної роботи. Зокрема, закінчила Чернівецький національний університет за спеціальністю «Країнознавство», має диплом із відзнакою.