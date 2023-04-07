Новий посол України у Болгарії привітала усіх із вступом на посаду на відео у домашньому халаті

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Посол України у Болгарії Олеся Ілащук привітала усіх із вступом на посаду на відео у домашньому халаті.

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Ролик з нагоди вручення Ілащук вірчих грамот опублікувало 7 квітня Посольство України у Болгарії.

Амбасадорка Ілащук, призначена попри відсутність досвіду, почала роботу в Болгарії наприкінці березня.

Її було призначено на посаду у грудні 2022 року указом президента Володимира Зеленського.

Це призначення викликало суспільний резонанс, оскільки раніше вона не працювала ні на дипломатичних посадах, ні на держслужбі, а позиціонувала себе як фахівчиню із сексології і дорогоцінних прикрас.

У МЗС України зауважили, що Ілащук має усе необхідне для успішної роботи. Зокрема, закінчила Чернівецький національний університет за спеціальністю «Країнознавство», має диплом із відзнакою.