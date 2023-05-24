Інтенсивність боїв на флангах у передмісті Бахмута знизилася. Фото: Генштаб

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Інтенсивність бойових дій на флангах у передмісті Бахмута знизилася упродовж середи, 24 травня.

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Однак це не означає, що російські війська та найманці ослаблені. Навпаки — окупанти намагаються посилитись на флангах та роблять ставку на артилерійський вогонь, здійснюючи постійні обстріли. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в Telegram.

Також, за її словами, підрозділам Сил оборони вдається «потроху просуватись» на цьому напрямку. А в самому місті знизилася кількість ворожих штурмових дій, бо росіяни здійснюють заміну підрозділів.

Українські військові продовжують контролювати деяку частину району «Літак» у південно-західній частині міста.

А у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 травня повідомляється, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Тут відбулися 23 бойові зіткнення.

Літаки, гелікоптери та безпілотники Повітряних сил за добу завдали сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також були знищені два ворожі ударні дрони типу Shahed та розвідувальний БПЛА типу «Орлан-10».

А ракетні війська та артилерія ЗСУ уразили два райони зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, чотири артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще чотири важливі цілі противника.

Нагадаємо, 23 травня російські окупанти на Бахмутському напрямку намагалися атакувати населений пункт Хромове, але військовослужбовці Збройних сил України зупинили наступ ворога.