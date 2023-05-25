Острів Джарилгач: Гугл-карти

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Російські окупаційні війська мілітаризували острів Джарилгач, який 19 травня з'єднали з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі Лазурного.

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На цьому острові противник розмістив на близько 300 російських військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 25 травня.

За інформацією командування, на фронті ворог продовжує атакувати на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де сьогодні у підрозділів Сил оборони відбулося 17 бойових зіткнень з окупаційною армією.

Артилерія та ракетні війська ЗСУ у четвер уразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, знищили радіолокаційну станцію та артилерійський підрозділ росіян на вогневих позиціях. Авіація Повітряних сил за добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Нагадаємо, в Національній гвардії заявили, що українські військові мають успіхи під час просування на північному та південному флангах Бахмуту. А на Лиманському напрямку бійці НГУ утримали передній край оборони в районі Серебрянського лісництва.