Потужні вибухи прогриміли на території рф та в окупованому Бердянську. Фото:

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Потужні вибухи прогриміли в низці російських міст уночі 26 травня. Також гучно було й на тимчасово окупованій території Запорізької області.

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Зокрема, щонайменше два вибухи пролунали на півдні рф, в місті краснодар. Вибухи пролунали о 4.10 ранку, після чого спрацювали сигналізації. Також повідомляється про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці морській. Ймовірно, місто було атаковано безпілотниками, які начебто були збиті російською ППО. Від лінії фронту до краснодара майже 400 км. Про це повідомляє Telegram канал Baza.

Гучно було й в ростовській області рф. Російський Telegram-канал Mash повідомив, що в ніч на 26 травня ППО збила невідомий об'єкт. Місцева влада заявила про «збиття української ракети» в районі Морозовська, неподалік від військового аеродрому.

Крім того, потужна «бавовна» завітала й у тимчасово окуповане портове місто Бердянськ Запорізької області. Пізно ввечері 25 травня там прогримів вибух, який призвів до сильної пожежі.

У Бердянській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок вибухів окупанти втратили кілька зенітно-ракетних комплексів С-300.

Окупанти не дорахувалися установок С-300. Дякуємо нашим воїнам! Ще один крок до звільнення Бердянська, — йдеться у повідомленні МВА.

Нагадаємо, вночі 25 травня мешканці окупованого Севастополя чули вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО та РЕБ, які нібито збили кілька безпілотників.