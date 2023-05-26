Подробиці нічної атаки по Україні розповіли в Повітряних силах. Фото:

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Ракетний удар та атака безпілотників по Україні тривали з 22.00 25 травня до 5.00 26 травня.

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Цього разу росіяни змістили напрямок удару на Схід, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури та об'єкти Сил оборони України. Загалом ворог запустив 17 ракет різних типів та 31 ударний дрон. Так, російські стратегічні бомбардувальники літаків Ту-95мс з району Каспійського моря випустили 10 крилатих ракет Х-101/х-555. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

З північного та південного напрямків летів 31 ударний БПЛА іранського виробництва «Shahed-136/131». Крім того, з району тимчасово окупованого Токмака Запорізької області ворог випустив сім зенітних керованих ракет С-300/С-400.

У в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Центр» та «Південь» українські захисники 10 крилатих ракет, 23 «Шахеди» та два дрони оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» й «Мерлін-ВР».

У Повітряних силах додали, що були влучання ворожих зенітних ракет та безпілотників у Харківській та Дніпропетровській областях. Щодо наслідків удару повідомлять місцеві військові адміністрації.

Нагадаємо, вночі 26 травня російські загарбники завдали ракетного удару по Україні. Зокрема, під удар потрапили Київ та Дніпро. Усі цілі в повітряному просторі столиці знищили, а в Дніпрі зафіксували кілька «прильотів».