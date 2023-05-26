Затримали зрадника, який шпигував за ЗСУ. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n183444-sbu-zatrymala-zradnyka-yakyy-shpyguvav-za-zsu-na-mykolayivschyni-foto.html

Ракурс

Російського інформатора затримала Служба безпеки України у прифронтових районах Миколаївщини.

.

Мешканець обласного центру, якого спецслужби рф залучили до негласної співпраці на початку цього року, шпигував за позиціями Сил оборони. Зрадник самостійно обходив територію міста і прилеглих околиць та приховано фіксував на камеру телефона військові об'єкти, бо ворога цікавили локації ЗСУ, кількість особового складу та наявне озброєння. Про це 26 травня повідомив прес-центр СБ України.

Також поплічник росіян визначав координати ключових транспортних комунікацій, їхню «завантаженість» і можливе переміщення колон з боєприпасами. Цю інформацію окупанти хотіли використати для коригування ударів з повітря.

Зловмисника затримали під час виконання ним ворожого завдання. Виявилося, що його завербували росіяни, бо він писав антиукраїнські коментарі в прокремлівських Телеграм-каналах. Агенту рф вже повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, 22 травня суд оголосив вирок диверсанту російського ГРУ, який готував вибухи на Одеській залізниці. СБУ зібрала беззаперечні докази вини ще одного агента головного управління генерального штабу зс рф