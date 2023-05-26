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Ракурс
Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Нацполіція

Зросла кількість постраждалих у Дніпрі, є зниклі безвісти (ФОТО, ВІДЕО)

26 тра 2023, 13:50
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Кількість поранених внаслідок російського ракетного удару по Дніпру зросла до 23 осіб.


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Госпіталізована 21 особа, троє з них у важкому стані. Серед поранених є двоє дітей — це хлопчики трьох та шести років, обоє вони госпіталізовані. Лікарі оцінюють їхній стан, як середньої тяжкості. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Внаслідок ракетного удару загинув 69-річний чоловік, який проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в поліклініці, але гасіння триває.

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець повідомив, що четверо осіб вважаються безвісти зниклими після ракетного удару.

У Національній поліції України поінформували, що від ракетного удару росіян також постраждав житловий район у Дніпрі.

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Нацполіція

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Нацполіція

Наслідки ракетного удару по Дніпру. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, 26 травня країна-агресор російська федерація завдала ракетного удару по поліклініці в Дніпрі. Після прильоту дві будівлі охопив вогонь, площа пожежі склала 500 кв. м. На місці триває ліквідація наслідків обстрілу та порятунок постраждалих.

Джерело: Ракурс


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