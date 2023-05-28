Наслідки ракетного удару по Дніпру 26 травня, фото: Сергій Лисак

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Ракурс

У Дніпрі зросла кількість жертв російської ракетної атаки, завданої 26 травня.

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Про це сьогодні, 28 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії, — зазначив Лисак.

Зазначається, що серед жертв російської ракетної атаки:

56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного російським ударом медзакладу;

57-річний працівник сусідньої ветклініки.

Загалом та атака забрала життя чотирьох людей… Щирі співчуття рідним, — додав Лисак.

Нагадаємо, вранці 26 травня росіяни завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у медичний заклад, де надають допомогу людям із психічними захворюваннями, та ветеринарну клініку. В результаті постраждали десятки людей.