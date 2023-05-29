Повітряні сили вночі збили 37 крилатих ракет і 29 “Шахедів”

https://racurs.ua/ua/n183545-povitryani-syly-vnochi-zbyly-37-krylatyh-raket-i-29-shahediv.html

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Повітряні сили Збройних сил України знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу «Шахед» уночі 29 травня.

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Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Телеграм.

Знищено 67 повітряних цілей: 37 крилатих ракет Х-101/Х-555; 29 ударних безпілотник Shahed-136/131; один розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня, — вказали Повітряні сили ЗСУ.

Вночі 29 травня російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України.

Загалом ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев’яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків росіяни атакували іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього було запущено близько 35 ударних дронів.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Сьогодні на підльотах до Києва військові збили понад 40 ворожих цілей, серед яких ударні дрони та ракети. Ударів по Києву не було допущено. Ворог застосував «Шахеди» і одночасно з району Каспію російські літаки Ту-95МС здійснили пуски крилатих ракет, ймовірно, Х-101/555.