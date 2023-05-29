РФ вдарила по військовому об’єкту Хмельниччини — знищено п’ять літальних апаратів

https://racurs.ua/ua/n183546-rf-vdaryla-po-viyskovomu-obiektu-hmelnychchyny-znyscheno-p-yat-litalnyh-aparativ.html

Ракурс

Під час нічної атаки окупаційна армія росії вдарила по військовому об'єкту у Хмельницькій області, знищивши п’ять літальних апаратів.

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Про це 28 травня повідомила Хмельницька обласна військова адміністрація.

Вночі російські війська вдарили по об'єктах Хмельниччини. Один з них — військовий. На даний момент тривають роботи з локалізації пожеж на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей. Виведено з ладу п’ять літальних апаратів, — йдеться у повідомленні.

Що саме вдалося знищити під час ворожої атаки в ОВА не уточнюють. Зараз ведуться відновлювальні роботи на злітно-посадковій смузі.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня в Україні була оголошена повітряна тривога, яка тривала до ранку. У Києві, Одесі та на Хмельниччині чули вибухи. Повідомлялося, що у Києві, на Львівщині, Вінниччині працювала ППО. Над Києвом Сили оборони знищили понад 40 повітряних цілей, обійшлося без критичних руйнувань, загиблих і постраждалих.

Повітряні сили ЗСУ знищили 37 крилатих ракет та 29 дронів-камікадзе типу «Шахед».