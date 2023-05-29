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Залужний - Сили ППО збили всі 11 російських ракет, запущених по Києву
Залужний — Сили ППО збили всі 11 російських ракет, запущених по Києвуhttps://racurs.ua/ua/n183555-zalujnyy-syly-ppo-zbyly-vsi-11-rosiyskyh-raket-zapuschenyh-po-kyievu.htmlРакурс
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уточнив, що 29 травня сили протиракетної оборони збили всі 11 російських ракет, які воєнні злочинці рф сьогодні запустили по Києву. Йдеться про «Іскандер-М» та «Іскандер-К», які запускали з північного напрямку.
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Вдруге за добу окупанти завдали ракетного удару по Україні, з північного напрямку випустили 11 ракет «Іскандер-М» і «Іскандер-К». Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено, — вказав Залужний.
Нагадаємо, сьогодні воєнні злочинці росії здійснили 16-ту атака на Київ від початку місяця. Ворог змінив тактику — після тривалих нічних нападів наніс удар вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях. Усі повітряні цілі були успішно знищені силами і засобами української ППО. Зафіксовано падіння уламків в різних районах міста. В Оболонському районі три випадки, по одному в Деснянському та Дніпровському районах. Без критичних руйнувань.
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