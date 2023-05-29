Покемон приходить двічі - нацгвардієць знову збив ракету, яка летіла на Київ

Нацгвардієць Покемон знову збив російську ракету, яка летіла на Київ, з ПЗРК «Ігла-1»

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Як повідомляє прес-служба Національної гвардії, 20-річний боєць на псевдо Покемон — солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Буревій».

9 травня він уже знешкодив ворожу ракету неподалік від Києва.

А цієї ночі о 3.20 із тої самої «Ігли» зробив свій другий результативний постріл.

Цього разу було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше, ніж уперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя, — каже воїн.