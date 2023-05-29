Кордон з білоруссю закриють для білоруських і російських вантажівок

https://racurs.ua/ua/n183571-kordon-z-bilorussu-zakryut-dlya-biloruskyh-i-rosiyskyh-vantajivok.html

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Кордон з білоруссю закриють для білоруських і російських вантажівок.

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З 1 червня до особливого розпорядження влада Польщі наказала припинити рух на кордоні з білоруссю для вантажівок, тягачів, причепів і автопоїздів, зареєстрованих у білорусі та росії, повідомляє RMF FM.

Розпорядження міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі опубліковано в понеділок у Законодавчому журналі. Це реакція на п’ятничне рішення Верховного суду білорусі, який залишив без змін вирок Анджею Почобуту — вісім років колонії суворого режиму.

Постанова набуває чинності опівночі 1 червня. Вона буде чинною до подальшого повідомлення. Згідно з нею, у пунктах пропуску через державний кордон з республікою білорусь припиняється вантажний прикордонний рух для вантажних автомобілів, тягачів, причепів, у тому числі напівпричепів, і автопоїздів, зареєстрованих на території білорусі або рф.

Ми знаємо, що білоруські компанії готувалися до такої ситуації та реєструють компанії в Польщі. Однак, як каже речник уряду Пьотр Мюллер, компанії, пов’язані з режимами, знаходяться під контролем служб. У польських служб для цього є відповідні інструменти, включно зі списком санкцій, оскільки в цьому списку можуть бути й організації в Польщі, — запевняє речник уряду.

Раніше глава МВС вирішив включити до санкційного списку 365 представників білоруського режиму, а також 20 організацій і 16 підприємців, переважно пов’язаних з російським капіталом. Камінський оголосив про своє рішення в п’ятницю, коли Верховний суд білорусі залишив без змін вирок активісту польської меншини Анджею Почобуту до восьми років колонії суворого режиму.

Камінський наказав службам підготувати заяви про санкції проти представників білоруського режиму в лютому, наступного дня після того, як суд першої інстанції виніс вирок Почобуту. Через два дні після цього вироку Польща до подальшого розпорядження призупинила рух на польсько-білоруському автомобільному прикордонному переході в Бобровниках. Міністр внутрішніх справ підкреслив, що поки Почобут перебуває у в’язниці, прохід буде закритим.

Після закриття прикордонного переходу в Бобровниках 18 лютого білоруський режим запровадив обмеження, які не дозволяють польським перевізникам користуватися прикордонними переходами на ділянці кордону між білоруссю та Литвою і Латвією. Їхні транспортні засоби розмитнюються лише на прикордонному переході Кукурики — Козловіче з терміналом у Корощині, єдиному польсько-білоруському автомобільному вантажному пункті пропуску, який зараз працює.

У відповідь Польща обмежила проїзд через переправу в Кукуриках. Вантажний рух тут відкритий лише для транспортних засобів, зареєстрованих у країнах-членах Європейського Союзу: Швейцарії, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні. Проте через перехід перевозили напівпричепи, зареєстровані в інших країнах, зокрема в білорусі, які тягнули транспортні засоби, зареєстровані в Польщі. Оприлюднена в понеділок постанова запобігатиме цьому.