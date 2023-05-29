Повітряні сили не драматизують наслідки обстрілу об'єкту на Хмельниччині

https://racurs.ua/ua/n183572-povitryani-syly-ne-dramatyzuut-naslidky-obstrilu-obiektu-na-hmelnychchyni-video.html

Ракурс

Не варто драматизувати ситуацію — так речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував обстріл військового обʼєкту на Хмельниччині.

.

В ефірі «Радіо Свобода» речник Повітряних сил ЗСУ сказав, що було влучання в межах аеродрому на Хмельниччині, але «не варто драматизувати ситуацію».

Боєздатність техніки буде відновлено, але наслідки атаки Ігнат не коментував, щоб «ворог не мав додаткової інформації», — сказав Ігнат.

Раніше у Хмельницькій ОВА повідомили, що у ніч проти 29 травня російські виродки влучили у військовий об'єкт на Хмельниччині. З ладу виведені п’ять літальних апаратів і злітно-посадкова смуга. Її вже відновлюють.

Також, ймовірно, через обстріли, загорілося кілька складів паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.

Ігнат також сказав, що оприлюднювати уламки українських ракет, які падають — не варто, тим паче якщо це західна зброя, бо тоді «ворог розуміє, яким видом озброєння ми відпрацювали в тому чи іншому місці».

Також росія може це використати в рамках «своєї пропаганди».

За словами Ігната, ракету «Іскандер» росія запускає недалеко від кордону з північного напрямку. Саме тому час на реагування не великий, бо вона долає цю відстань «дуже швидко». А, наприклад, коли відбувається запуск з Каспія — є зазвичай ще година-півтори.

Значну інтенсивність ракетних атак рoсії ігнат пояснює тим, що армія рф накопичила ракети. На його думку, росіяни зробили паузу у весняний період і накопичили запас ракет.